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Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

6.06.2026 22:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Kararda, hesabın aile değerlerine aykırılık ve müstehcen içeriklerin yayılmasına aracılık ettiği değerlendirildi.
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Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılarak erişime engellendi.

Kararda, hesaptaki paylaşımların içeriği, paylaşım sıklığı, yapılma zamanı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması dikkate alındı. Hakimlik, yalnızca ilgili içeriklere erişimin engellenmesiyle ihlalin önlenemeyeceği, içerik çıkarma kararının da yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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