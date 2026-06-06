Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılarak erişime engellendi.

Kararda, hesaptaki paylaşımların içeriği, paylaşım sıklığı, yapılma zamanı ve hesabın bu tür paylaşımlara özgülenmiş olması dikkate alındı. Hakimlik, yalnızca ilgili içeriklere erişimin engellenmesiyle ihlalin önlenemeyeceği, içerik çıkarma kararının da yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.