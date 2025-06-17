Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı: Ayrıntılar ortaya çıktı

Olay Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi.

Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı.

Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3’ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti.

Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENGİN POLAT ZİYARET ETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, saldırıda yaralanan Alper Ş.'nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında bilgi aldı.

POLAT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırının ardından Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, yazılı açıklama yaptı.

Horoz açıklamasında; "Müvekkilim Engin Polat ya da aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında saldırının yapıldığı araçta bulunmamaktadır. Saldırı trafiğin sıkıştığı, araçların ilerlemediği bir anda oldukça yakın mesafeden yapılmış ve fail, görevli arkadaşımızın canına kastedecek şekilde eylemini gerçekleştirmiştir. Sadece görevlilerin bulunduğu araç değil, o sırada etrafta bulunan yayalar ve araçlardaki vatandaşlar da büyük bir tehlike atlatmıştır. Söz konusu olay bir çatışma değil, tek taraflı bir silahlı saldırıdır. Korumalar ruhsatlı silahları bulunmasına rağmen, kamusal alanda olmaları nedeniyle, kimsenin can güvenliğini riske atmamak için saldırgana herhangi bir karşılık vermemişlerdir.

Yaşanan saldırı, bilgi ve belgeye dayanmaksızın sosyal medyada kasıtla çıkarılan gerçek dışı haber ve paylaşımların ne gibi acı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur. Gizli bir soruşturma sürecinde yaşatılan bilgi kirliliğiyle müvekkillerin hedef gösterilmesi sonucunda ciddi bir can güvenliği problemi yaşanmıştır. Bu noktada, herkesi sağduyulu ve özenli davranmaya, tüm yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olmaya, devletin kurumlarına ve yargı sürecine güvenmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.