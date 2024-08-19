Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:48

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:48

Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Peki, Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat hapisten çıktı mı?

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

istanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Polat tahliye edildi.