14.11.2025 14:48:00
DHA
Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye geldi!

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8’inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında; haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Örnekleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Geçen günlerde de Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da aynı soruşturma kapsamında ifade vermişti.

