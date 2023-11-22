Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı açıkladı: 'Bahis veya kara para aklamaya ilişkin soru sorulmadı'
Tutuklu Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, dosyada ifadelerin alındığını ancak çifte yasadışı bahis veya kara para aklamaya ilişkin bir soru sorulmadığını söyledi
Kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına konuk oldu.
Kaya, "Dosyada ifadeler alındı bahis, kumar veya kara para aklamaya ilişkin herhangi bir soru sorulmadı" dedi.
"CMK BUNLARI DELİL SAYMIYOR"
Soruşturmanın gerekçesinin vergi usulsüzlükleri olduğunu ifade eden Kaya şu ifadeleri kullandı:
"Dosyada ifadeler alındı herhangi bir bahis, kara para aklama, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soru sorulmadı. Hep o şirketler ne yapıyordu, faturası nasıl alındı falan. Dosyada ihbar ve bir mesajlaşma delili var hukuk açısından baktığımızda CMK bunları delil saymıyor. Burada tek ana delil MASAK raporu. Bu raporun içeriği de gelip soruşturma neticelenmeye başladığında göreceğiz ki vergi usulsüzlükleri ile ilgili bir dosya karşımıza çıkacak. Bu dosya da örgütlü suç kapsamında soruşturulması yapılmayan bir dosya olduğu anlaşılacak."
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı @huseyinkaya_53 Masak raporunda kara para ve bahis ile ilgili delil bulunmadığını, tek suçlamanın vergi ile ilgili olduğunu söyledi pic.twitter.com/H5LOsNKGUY— nevsin mengu (@nevsinmengu) November 21, 2023
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