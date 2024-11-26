Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeniden hapsi istendi: 510 milyon lira kamu zararı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 16:40

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre; hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı.

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu tespit edildiğinden "vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçundan 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.