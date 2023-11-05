Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:03

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:04

Dilan Polat ve Engin Polat olayı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Mahkemeden ilk karar çıktı. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan ve Engin Polat olayı nedir? Dilan ve Engin Polat neden tutuklandı, suçları ne?

DİLAN VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli Cumartesi sabahı adliyeye sevk edildi.

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan PolaT, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Haydar Enes Çetinkaya, Buse Uzuner serbest bırakıldı.

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Zekayi Tepe, Can Doğu, Can Polat, Halil Polat ise tutuklandı.

DİLAN VE ENGİN POLAT NEYLE SUÇLANIYOR?

Haklarında "kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, İstanbul merkezli altı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden sonra Polat çifti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da yapılan operasyonlar kapsamında toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Daha sonra bazı şahıslar serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

DHA, MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan üç şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kestiğini bildirdi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğunu aktaran ajans, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildiğini belirtti.

Vergi müfettişleri çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaparken, çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalında, “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa net olarak çekilirim” demişti.

Engin Polat’ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktaran Çelik, “Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana ‘Kara para aklama yok’ demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir” açıklamasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu aktarılmıştı.

DİLAN POLAT İFADESİNDE NE DEDİ?

Dilan Polat ifadesi sırasında kendisine sorulan para giriş çıkış sorularına, “Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor” dedi. Ayrıca Dilan Polat’ın tüm ifade boyunca ağladığı öğrenildi.

ENGİN POLAT İFADESİNDE NE DEDİ?

Engin Polat’ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

SILA DOĞU İFADESİNDE NE DEDİ?

Sıla Doğu’nun ise ablası Dilan Polat gibi, şirketin reklam yüzü olduğunu söyleyerek, “Benim hiçbir dahilim yok. İlişkim yok. Adımıza şirketler açıldı” dediği öğrenildi.

HANGİ ŞİRKETLERE EL KONULDU?

Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı oldukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu.

DHA, soruşturma kapsamında yer alan şirketlerin, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğunu aktardı.

MASAK DOSYASINDA NELER YER ALIYOR?

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceğine yer verildi.

Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu da belirtilmişti. Dilan Polat'ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesi aktarıldı. Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespit edildi.