Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'dan ilk açıklama: 'Artık telefon yasak'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:57

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:57

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polatların kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

4 Kasım 2024’ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Polat’ın aynı dava dosyasında yargılanan kardeşi Sıla Doğu, tahliye süreci ve sonraki adımlar hakkında açıklamada bulundu.

"DİLAN'A ARTIK TELEFON YASAK"

Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, kapalı görüşten çıktıktan sonra tahliye haberini aldıklarını ifade etti.

Doğu, "Çok mutluyuz, umarım diğer tahliye bekleyenler de benzer haberlere kavuşur. Dilan’a artık telefon yasak" dedi.

"SAĞLIK DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Sıla Doğu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kapalı görüşümüz vardı, Dilan çok kötüydü. Yolda eve gitmeme 35 dakika falan vardı tahliye haberini aldım kaza yapacaktım neredeyse sağa çektim hemen zaten arayan arayana, hemen u dönüşü yapıp geri geldim. İnanılmaz derecede mutluyum. Önce tekrardan söylüyorum, Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum. Dilan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Telefondan uzak kalacak, yapacağı ilk şey çocukları ile beraber uyumak olacak. Dilan'a telefon yasak."

Dilan Polat’ın duruşmasının ise 4 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.