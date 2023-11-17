Sıla Doğu, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle aynı cezaevinde kalacak

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:35

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:43

Kısa süre içerisinde servet sahibi olan ve yaşadıkları yükselişle önce halkın sonra da devletin dikkatini çeken Dilan ve Engin Polat, aile üyeleriyle beraber kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Dilan ve Engin Polat'la beraber tutuklanan 10 suçlu önce Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Fakat dün yeni bir gelişme yaşandı ve Engin Polat’ın soruşturmada tutuklu bulunan diğer erkek mahkumlarla birlikte başka cezaevine sevk edildi.

ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT ÇORLU'YA SEVK EDİLDİ

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Çorlu Cezaevi’ne, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi’ne, Engin Polat’ın kuzeni Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi.

DİLAN POLAT DA ÇORLU YOLCUSU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımıyla, Dilan Polat'ın da Silivri Cezaevi'ndeki günlerinin sona erdiği ortaya çıktı.

Normalde sevklerin Cezaevleri Genel müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Emrullah Erdinç, akşam saatlerinde Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir yazı sebebiyle Dilan Polat'ın yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildiğini açıkladı.

SILA DOĞU CANDAN KARDEŞLERLE KOMŞU OLACAK

Candan kardeşlerle komşuluğu kısa süren, ablası Sıla Doğu'yla da ayrılık vakti gelen Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde Engin Polat'a kavuşacak.

Kardeşi Sıla Doğu ise Candan kardeşlere komşuluk yapmaya devam edecek ve Silivri'de kalacak.