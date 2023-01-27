Dilara Yıldız’ın katil zanlısından akıl sağlığı raporu hamlesi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 08:13

Tuzla’da avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürülmüştü.

Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması geçen kasımda görüldü.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Yıldız’ın avukatı Özgür Deniz Adalı, davada yeni gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Adli Tıp Kurumu’nun mayıs ya da haziran ayına randevu verdiği buna karşı mahkemenin Dönmez’in tam teşekküllü hastanede rapor almasına ilişkin müzekkere oluşturduğu öğrenildi.

Avukat Adalı, “Sanığın akli durumunun yerinde olmadığı veya psikolojik olarak çok sarsıldığı ve hastalandığı şeklindeki iddia doğru değil. Biz o gün kendisini izledik. Yargılama başlarken de böyle bir iddialar yoktu ortada. CMK 191 kapsamında sanığın hakkı var, psikolojim müsait değil diyebilirdi. Ama böyle bir iddiada bulunmadılar. Beyanda bulundu sonra rapor aldırılması istendi. Bir savunma argümanı geliştiremiyorlar. Maktülü bilerek, isteyerek, kasten tasarlayarak ve canavarca hisle öldürdüğü ortada” dedi.