Dilara Yıldız'ın katilinden kan donduran savunma: 'Kötü niyetli olsam dağda ormanda öldürürdüm'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, 10 Ocak'ta eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürülmüştü. Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması dün İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, barolar, kadın dernekleri, Yıldız’ın ailesi ve yurttaşlar katıldı. Sanık Oktay Dönmez savunmasında, 4 buçuk yıl bomba imha uzmanı olarak çalıştığını, operasyon zamanı psikolojisinin iyi olmadığını, Dilara Yıldız’ın kendisinden ayrılmak isteyince psikolojisinin daha da bozulduğunu belirtterek "Ben iyi niyetimden kaybettim. Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada bir yerde öldürürdüm" dedi.

Olay günü restoranda da bulunan tanık Atakan Günay,"Derdi öldürmekti. Polis restorana girer girmez Dilara’ya ateş etti. Tereddütsüz silahla ateş etti. Benim kafama da doğrulttu ancak mermi patlamadı” diye konuştu. Dilara Yıldız’ın annesi Elvan Akyel, "Dilara kardeşini aradı ve şifreli konuşuyordu. Polisi aradım hemen. Benim çocuğum o gün kurtarılabilirdi. Kurtaramazlar mıydı çocuğumu? Polis de kurtarmadı. Herkes çocuğumun ölümünü seyretmiş” ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Duruşma sonu Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan avukat Özgür Deniz Adalı, sanığın akıl hastalığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi kararına tepki gösterdi. Adalı,“Kendisinin akıl sağlığı gayet yerinde. En ufak bir pişmanlığı yok. Kurgularını çeşitlendirdi, yeni senaryolar ekledi. Canavarca ve kalleşçe bir kadın öldürüldü. Adalet yerine bulacak ve Dilara'nın kanı yerde kalmayacak" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma ise 24 Şubat 2023 tarihine ertelendi.