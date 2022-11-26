Dilara Yıldız'ın katilinden kan donduran savunma: 'Kötü niyetli olsam dağda ormanda öldürürdüm'
İstanbul'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Oktay Dönmez savunmasında, "Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada bir yerde öldürürdüm" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Yıldız'ın avukatı Özgür Deniz Adalı, "Canavarca ve kalleşçe bir kadın öldürüldü. Adalet yerine bulacak ve Dilara'nın kanı yerde kalmayacak" dedi.
İstanbul Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, 10 Ocak'ta eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürülmüştü. Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması dün İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, barolar, kadın dernekleri, Yıldız’ın ailesi ve yurttaşlar katıldı. Sanık Oktay Dönmez savunmasında, 4 buçuk yıl bomba imha uzmanı olarak çalıştığını, operasyon zamanı psikolojisinin iyi olmadığını, Dilara Yıldız’ın kendisinden ayrılmak isteyince psikolojisinin daha da bozulduğunu belirtterek "Ben iyi niyetimden kaybettim. Kötü niyetli biri olsam İstanbul'un her yeri dağ orman. Gider orada bir yerde öldürürdüm" dedi.
Olay günü restoranda da bulunan tanık Atakan Günay,"Derdi öldürmekti. Polis restorana girer girmez Dilara’ya ateş etti. Tereddütsüz silahla ateş etti. Benim kafama da doğrulttu ancak mermi patlamadı” diye konuştu. Dilara Yıldız’ın annesi Elvan Akyel, "Dilara kardeşini aradı ve şifreli konuşuyordu. Polisi aradım hemen. Benim çocuğum o gün kurtarılabilirdi. Kurtaramazlar mıydı çocuğumu? Polis de kurtarmadı. Herkes çocuğumun ölümünü seyretmiş” ifadelerini kullandı.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Duruşma sonu Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan avukat Özgür Deniz Adalı, sanığın akıl hastalığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi kararına tepki gösterdi. Adalı,“Kendisinin akıl sağlığı gayet yerinde. En ufak bir pişmanlığı yok. Kurgularını çeşitlendirdi, yeni senaryolar ekledi. Canavarca ve kalleşçe bir kadın öldürüldü. Adalet yerine bulacak ve Dilara'nın kanı yerde kalmayacak" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma ise 24 Şubat 2023 tarihine ertelendi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- O hastanenin şüpheli sicili
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..