Dilek Ertek’in ölümüyle ilgili aileden yeni açıklama: Mücevher ayrıntısı dikkat çekti

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:16

Dünyaca ünlü lüks mücevher markası Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece kaybolan Ertek'in bulunması için çalışmalar sürerken, aileden bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basınla daha önce de paylaşmış olduğumuz üzere Norwegian Cruise Line şirketine ait Norwegian Spirit adlı gemide seyahat eden Dilek Ertek gemiden düşerek hayatını kaybetmiştir. Merhum Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi Tahiti’nin Papeete Limanı’na gelmiştir. Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk avukatları ile birlikte gemi ve gemi işleteni şirket ile görüşmeleri devam ettirmektedir. Alınan tüm bilgiler savcılık ile paylaşılmış olup savcılık tarafından da soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Olay sonrası bazı yazılı ve görsel basında çıkan dedikodu ve hayal ürünü kaynaklı haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır ve aileyi derinden yaralamaktadır. Basında mücevherler konusunda yapılan spekülasyonların hiçbiri doğru değildir. Ertek ailesi, tamamen yanlış bilgilerle yapılmış haberlerde iddia edildiği gibi, Dilek Ertek’in geçirdiği kazayı haber verme dışında basına açıklama yapmamıştır. Soruşturmanın seyri ve güvenliği açısından, çıkabilecek yalan haberlerin ciddiye alınmamasını, sadece ailenin verdiği basın duyurularına riayet edilmesini ve ailenin acısına saygı gösterilmesini önemle rica etmekteyiz. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler gerekli görüldüğü takdirde, yine sadece Ertek ailesi tarafından basın açıklamasıyla duyurulacaktır"



