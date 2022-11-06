Tahiti'de denize düşüp ölmüştü... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

06 Kasım 2022 Pazar, 10:22

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

Türkiye Tiffany CO’nun sahibi, sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de, 26 Ekim tarihinde içinde bulunduğu gemiden denize düşerek hayatını kaybetti.

Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.

'CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?'



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Tahiti'de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili Tahiti'de soruşturma başlatıldığı, Ertek'in Gökçe Atuk'un hukuki süreçle de yakından ilgilendiği öğrenilirken iş insanı için 'cinayete mi kurban gitti?' iddiaları gündeme gelmeye başladı.

OĞLU ŞİRKETE DAVA AÇTI

Güvenlik kameralarında düşerken görülen Ertek'in nasıl düştüğü belirsizliğini koruyor. Ertek'in alkol kullanmadığını ifade eden yakınları, balkondan atlayabilmesi için trabzana tırmanması gerektiğini belirtiyor. Cruise şirketine dava açtığı söylenen Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un cinayetten şüphelendiği ve yetkililerden bu ihtimal üzerinde durmalarını istediği de iddia edildi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete Limanı'na geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk, derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."