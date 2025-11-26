Dilek İmamoğlu, Bahçeli'ye seslendi: 'Madem fark yok, neden Silivri'ye heyet göndermediniz'

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, Saraçhane Parkı’nda buluştu.

CHP lideri Özel, buluşmaya çevrimiçi bağlanarak konuşma yaptı.

"DARBECİLER SEMBOLLER EDİNİR"

Özel, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 19 Mart darbesi, bütün darbelerin bir hedefi var. Siyasi hedefi bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaktı. Darbeciler bunu yaparken kendilerine bazı semboller edinirler. 19 Mart sabahı İl Başkanımız Özgür Çelik'e bunun bir darbe olduğunu söylediğimde, yaptığımız değerlendirmede, bu sembolün Saraçhane'deki İBB binası olduğunu konuşmuştuk. O binayı savunmanın arkadaşlarımızı savunmak olduğunu söylemiştik.

Mitingler yaptık. 7 gün sonra Nuri Aslan'ın seçilmesi ile darbenin mekânsal hedeften püskürtülmesi sağlandı, kayyım engellendi. Seçilmiş başkanımız şu an tutsak. Kendi hürriyetinden mahkum ama adalet için bir mücadelenin önderliğini yapıyor. Mücadelenin bayrağını mücadelenin kurultayını taşımak isteriz. Bütün Türkiye'ye canlı yayınlanacak kurultayımızda, İBB binasını süsleyen emek emek çalışılmış bu çalışmayı görmek isteriz"

Özgür Özel'in bahsettiği çalışma.

DİLEK İMAMOĞLU: ANLAMAKTA ÇOK ZORLANDIM

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise buluşmada yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli, madem ki Silivri ile İmralı arasında fark yok. Neden bu hukuksuzluğu yerinde görmek için partinizden bir heyeti Silivri’ye göndermeyi düşünmediniz? Bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamakta çok zorlandım, çok üzüldüm. Bu ülkede gerçek bir barış isteniyorsa, bunun yolu herkes için adalet olan bu yerden geçmektedir.”

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamlandırmakta çok zorlandım, çok üzüldüm.

Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla.

Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve millete adamış, adanmışlığın bedelini parmaklıklar arkasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve ailesi olarak bizlerin böyle bir karşılaştırma içinde oluşumuzu büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim.

Bu söz üzerine Bahçeli'ye izniyle şu soruları yöneltmek istiyorum. Mademki Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur o halde neden eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlık ve hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizde temsilcilerin olduğu heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz?

Burada yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Bu soruları böylesi bir kıyaslamaya rağmen bir sitem eşliğinde değil adalet arayışının güçlenmesi adına içten bir çağrı olarak dile getiriyorum.

Mahkemenin TRT'de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli, anlamlıdır. Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı da gelin hep birlikte omuz omuza savunalım.

Bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi, toplumsal huzur ve samimi kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu tam da buradan geçmektedir. Bizim tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, "İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir" ifadelerini kullanmıştı.