Dilek İmamoğlu'ndan demokrasi ve adalet vurgusu: Sandığı işaret etti!

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi İstanbul Dilek Kaya İmamoğlu, demokratik bir hukuk devletinde iktidarın meşruiyetinin yalnızca sandıktan geldiğini vurgulayarak, İstanbul’da millet iradesinin yok sayıldığını, adaletin ayaklar altına alındığını ifade etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, “Seçimle gelen ancak seçimle gider. Hukukun üstün olduğu, demokrasinin gerçekten işlediği bir ülkede adalet kişilere göre değil, kurallara göre; talimata göre değil, vicdana göre işler” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilek Kaya İmamoğlu, demokrasi, hukuk devleti ve adalet ilkelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, demokratik bir hukuk devletinde iktidarın tek meşruiyet kaynağının sandık olduğunu belirterek, seçimle gelenin ancak seçimle gidebileceğini ifade etti.

“ADALET KİŞİLERE GÖRE DEĞİL, KURALLARA GÖRE İŞLER”

Açıklamasında hukukun üstünlüğüne dikkati çeken İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Demokratik bir hukuk devletinde iktidarın tek meşruiyeti sandıktır. Seçimle gelen ancak seçimle gider. Hukukun üstün olduğu, demokrasinin gerçekten işlediği bir ülkede adalet kişilere göre değil, kurallara göre; talimata göre değil, vicdana göre işler. Ama bugün İstanbul’da, milletin iradesi yok sayıldı. Adalet ayaklar altına alındı. Demokrasi bir şafak vakti, yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, milyonların oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, bir günde milyonların imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş Ekrem İmamoğlu aylardır tutsak. Masumiyet karinesi yok sayıldı. Lekelenmeme hakkı çiğnendi. Sandıktan çıkan irade cezalandırıldı. Seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındı, özgürlüklerinden mahrum bırakıldı. Halkın oyuyla gelenler gitti, yerlerine atanmışlar getirildi.

Bugün bu ülkede halk, seçtikleri tarafından değil, atananlar tarafından yönetiliyor. Ama millet susmuyor. Millet geri adım atmıyor. Şimdi soruyorum: Demokrasi nerede? Adalet kimin elinde? Eşit yurttaşlık kime var, kime yok? Türkiye Cumhuriyeti; Anayasası'yla, kurucu değerleriyle, hukuk devleti ilkesiyle bir kişi için değil, 86 milyon için vardır. Ve bu ülke, hak ettiği demokratik, adil ve özgür yarınlara er ya da geç mutlaka kavuşacaktır.”