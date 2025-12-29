Dilek İmamoğlu'ndan hedef gösterilen Gülben Ergen'e destek

Şarkıcı Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin, 60'ıncı anaokulu açılışını Adıyaman'da yaptı.

Açılıştaki görüntüleri çarpıtılan Gülben Ergen, ''başörtülü bir kadının elini halay çekildiği esnada tutmadığı'' iddiası üzerinden iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.

Ergen iddialara ilişkin "Ülke gündeminde bu kadar kötülüğün olduğu dönemde Çocuklar Gülsün Diye bir ışık kümesi gibi parlamaya devam ediyor" dedi.

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu hedef gösterilen Gülben Ergen'e dayanışma mesajı verdi.

''KADINLARA UYGULANAN ŞİDDETE ARTIK SON VERİLMELİDİR''

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Linç kültürüyle, manipülasyonla, algı yaratmayla kadınlara uygulanan şiddete artık son verilmelidir.

Gülben Ergen’e yönelik son günlerde gerçekleştirilen saldırı ülkemizde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil ve uygulamalarla kadınlar üzerinden hala nasıl siyaset yapılmaya çalışıldığını gösteriyor. 86 milyona zarar veren bu kutuplaştırıcı dilden ve uygulamardan vazgeçin.

''BAŞÖRTÜYE EN BÜYÜK HAKARETİ AYRIMCI DİL YAPIYOR''

Kadın kadındır. Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız.

Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor; artık bunu anlayın.

Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!

Gerçek sorunlara gözlerinizi kapamaktan vazgeçin.

Kadınların yaşam hakkı sorunu vardır, her gün canımızı yakan kadın cinayetlerini konuşun.

Gençlerin gelecek kaygısı vardır. Artık onların geleceğe umutla bakması için çalışın.

Halkın geçim sorunu vardır. Ülkemizin gerçek dertlerini görün.

Sorun arıyorsanız, canım ülkemde yönetim sorunu vardır! Milyonların sesine kulak tıkamaktan artık vazgeçin.

Cumhuriyetin ve sosyal devlet anlayışının temsilcisi olanlar; insan haklarını, insan yaşamını, adaleti, eşitliği gözeterek sorumluluklarını yerine getirdiğinde gerçek sorunlarımız çözülebilir ve işte o zaman ülkemizin tüm vatandaşları için huzurlu, adil, eşit ve özgür yarınlar gelir.