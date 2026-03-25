Dilek İmamoğlu'ndan İBB davası açıklaması: 'Basının bu süreci takip etmesi engelleniyor'

25.03.2026 08:26:00
Haber Merkezi
Basının İBB davasını takip etmekte zorlandığını ifade eden Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, tüm engellere rağmen gazetecilerin görevini sürdürdüğünü kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB davasına ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜM BASKILARA RAĞMEN GAZETECİLER GERİ ADIM ATMIYOR"

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğüne inanan herkes için, gerçek bilgiye doğrudan ulaşabilmek büyük önem taşıyor. Ne yazık ki bugün, basının bu süreci takip etmesi ve toplumu bilgilendirmesi çeşitli engellerle karşı karşıya. Ancak tüm baskılara rağmen gazeteciler geri adım atmıyor, görevlerini kararlılıkla sürdürüyor. İBB davasına ilişkin tüm gelişmeleri, duruşma notlarını ve sürece dair ayrıntıları aşağıdaki adreslerden açık ve doğrudan takip edebilirsiniz."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #gazeteciler #İBB Davası

CHP lideri Özgür Özel duyurmuştu… İBB ‘itirafçısı’ Murat Kapki’nin o dilekçesi ortaya çıktı: ‘Ailemi korumak adına bir takım ifadeler verdim’ İBB Davası’nda ‘itirafçı’ olan Murat Kapki’nin tahliye talebinde bulunduğu dilekçesi ortaya çıktı. Kapki dilekçesinde “Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına bir takım ifadeler verdim. Bu ifademde benden önce ifade veren ve tahliye olan Servet Yıldırım'ın, bir de Eyüp Subaşı'nın basına yansıyan ifadelerine benzer şeyleri ben de söyledim” ifadelerini kullandı.
İBB davası sürerken MHP'li Feti Yıldız’dan dikkat çeken çıkış MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Yıldız, ceza yargılamasında tanık beyanlarının doğrudan hâkim huzurunda alınması gerektiğini vurguladı. Yıldız'ın bu açıklaması, İBB Davası ile ilişkilendirildi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 9. celse: Resul Emrah Şahan'dan çarpıcı savunma! 'Müteahhitlerin istediğini yapmadığım için tutukluyum...' İBB’ye yönelik, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 3. haftaya girildi. 9. celse ise bugün görülüyor. Mahkeme başkanı, CHP'li 5 vekilin duruşma salonuna girişini yasakladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması başladı. İşte İBB Davası'nın 9. celsesinde anbean yaşananlar...