Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na çağrı

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na çağrı

14.02.2026 11:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na çağrı

Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Aileler olarak derhal tahliye istiyoruz!" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan İmamoğlu, "Aileler olarak derhal tahliye istiyoruz! Hukukun gereği yerine getirilsin!" dedi.

İmamoğlu, şunları yazdı:

"AİLELER OLARAK DERHAL TAHLİYE İSTİYORUZ!

Delilsiz tutukladığınız; Abilerim Cevat Kaya  ve Ali Kaya için, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları için, Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı için, Hasta tutuklular için, Hukukun gereği yerine getirilsin!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları uygulansın. Adalet gecikmez. Adalet ertelenemez."

İlgili Konular: #Dilek İmamoğlu #Akın Gürlek