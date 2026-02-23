Dilek Kaya İmamoğlu'ndan kardeşi Ali Kaya için çağrı

“Uyuşturucu” suçlamasıyla 4 Şubat’ta gözaltına alınan ve 6 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kaya’nın tutuklanmasına dayanak gösterilen “uyuşturucu” iddiasına ilişkin test sonuçları açıklandı. Kaya'nın kan ve idrar analizlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU'NDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, kardeşi Ali Kaya için tahliye çağrısı yaptı.

İmamoğlu, şunları yazdı:

"Bugün, abim Ali Kaya’ya yapılan uyuşturucu testinin sonucu NEGATİF çıktı. Peki şimdi ne olacak? Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Soruyorum şimdi; 1 saat bile hapishanede tutulmaması gereken birine ödetilen bu ağır bedelin hesabını kim verecek?

İtibar zedeleniyor, aileler yıpratılıyor, hayatların üzerine gölge düşüyor. Bunların ülkemize hiçbir faydası yok, tam aksine bu olanlardan dolayı günden güne yargıya olan güven azalıyor. Aileler üzerinden baskı kurmak, kimseye güç kazandırmaz; yalnızca toplumun vicdanını yaralar, adalete olan güveni sarsar. Tutuksuz yargılama esastır, derhal tüm tutsaklarımız tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılamaya geçilmelidir.

Bu yüzden bir kez daha, en açık yerden söylüyorum: Ailelerden uzak durun. Aileleri hedef haline getirmeyin. Hukuku araçsallaştırmaktan vazgeçin."

NE OLMUŞTU?

Hakimlikteki savunmasında suçlamaları reddeden Ali Kaya, “Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir” demiş, adli süreçte tırnak ve saç örneklerinin de alınmasını talep ettiğini ancak bunun gerekli görülmediğini ifade etmişti.