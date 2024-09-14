Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Narin Güran hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu.

İmamoğlu, “Hepimiz Narin için çok üzgünüz. Kızlarımıza gelen her türlü zarar yüreğimizi dağlıyor. Ama biz bugünlere dün gelmedik. Bugünlere gelişimizin çok daha öncelere dayanan noktaları var” dedi.

Magazinburada.net’e açıklamalarda bulunan Dilek Kaya İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz bugünlere dün gelmedik. Bugünlere gelişimizin çok daha öncelere dayanan noktaları var. Herkes biliyor. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve Narinlerimize zarar gelmez. Biz de bu ülkede huzurlu şekilde yaşamaya devam ederiz. ‘Coğrafya kaderdir’ cümlesine katılmıyorum. Bu ülkede yaşamak istiyorsak bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız.”


Etiketler: #dilek #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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