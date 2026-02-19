Dilekçe komisyonu, emeklilerin zam taleplerine karşılık vermedi: ‘Gönül daha fazlasını vermek’ istiyormuş

Yurttaşlar emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe verdi. Komisyonun başkanlık divanı bu çerçevede verilen 29 dilekçe hakkında yasal düzenleme yapılması gerektiği için dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceğine karar verdi. Muhalefet de bu karara itiraz etti.

Komisyon, önceki gün söz konusu itirazlar üzerine toplandı. Burada söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu “Dilekçe Komisyonu vatandaşın taleplerini ileteceği, Meclis’ten medet umduğu bir komisyon. Bu nedenle de bu alanda çok başvuru var. Belki bir daha ‘Bir kanun değişikliği gerektirdiği için komisyonumuz bunu ele alamaz’ diyeceksiniz ama bu kanun teklifinin Meclis gündemine gelmesi için komisyon olarak vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısını, bizzat vatandaşı dinleyerek, gerekirse bu alanda çalışan uzmanlardan ve sendikalardan görüş alarak Meclis’in önüne koymak durumundayız. Mevzuat buna engel değil” dedi.

‘GÖNÜL DAHA FAZLASINI VERMEK’ İSTİYORMUŞ

DEM Partili Ali Bozan da “Ülkede en az 16 milyon emekli yurttaş var. Yani her 6 yurttaştan 1’inin sorunu emekli maaşı. Bu ülkede yaşayan her 6 yurttaştan 1’inin sorunuyla ilgili eğer Dilekçe Komisyonu adım atmayacaksa dükkânı kapatıp gitsin. Evet, bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Biz, Dilekçe Komisyonu olarak gidelim, emekli yurttaşların tek tek dinleyelim ve Meclis’i bu anlamda yasal düzenleme yapmaya zorlayalım” dedi.

Eleştirilere yanıt veren komisyonun AKP’li Başkanı Ahmet Salih Dal “En az emekli maaşı olan 20 bin lirayı bu 16 milyonun hepsi almıyor. Bir kısmı alıyor ama diğer büyük bir kısmı bunun çok daha üzerinde alıyor” savunmasını yaptı. “Gönül o 20 bin lira alan emeklilerimize de daha fazlasını verebilmek istiyor” diyen Dal “Bu bir hesap kitap işi. Ekonomistlerimiz çalışıyor, cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Ülkenin ekonomisi düzeldikçe inşallah emeklilerimizin ve çalışanlarımızın hakları fazlasıyla verilecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra muhalefet emekli maaşlarına yönelik bir alt komisyon kurulması için önerge verdi ancak önerge reddedildi. Muhalefetin yurttaşların dilekçelerinin gündeme alınmasıyla ilgili itirazları da karşılıksız kaldı. Öte yandan; yurttaşların memur maaşlarının artması, stajyerlik ve çıraklık döneminde geçen sürelerin emeklilik hesabına dâhil edilmesi gibi taleplerle verdiği dilekçeler hakkında da yine yasal düzenleme gerektirmeleri nedeniyle “karar konusu olamayacağı” kararı verildi.