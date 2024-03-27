Kendisine para vermeyen kadını bıçaklayan dilenci tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisine para vermeyen Serap Güçlü'yü (28) bacağından bıçaklayarak yaralayan dilenci Hayriye Kırbaş (31), tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir lokantada meydana geldi.
Çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi. Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı.
Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı.
Yaralanan Güçlü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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