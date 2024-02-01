Dilencilik yapan çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:56

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:56

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Valiliğinin aldığı karar ile birlikte kent genelinde dilenciliğin yasaklanmasına rağmen dilenen çocuklara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan denetimlerde, farklı caddelerde dilendiği tespit edilen küçük yaştaki 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Dilencilik yaparken yakalanan 31 yaşındaki bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.



