Dilencilik yapan çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildi

Eskişehir’de yasak olmasına rağmen dilendiği tespit edilen 5’i çocuk yaşta 6 kişi hakkında işlem yapıldı. 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:56
Dilencilik yapan çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildi
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Valiliğinin aldığı karar ile birlikte kent genelinde dilenciliğin yasaklanmasına rağmen dilenen çocuklara yönelik çalışma başlatıldı. 

Yapılan denetimlerde, farklı caddelerde dilendiği tespit edilen küçük yaştaki 5 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Dilencilik yaparken yakalanan 31 yaşındaki bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.



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