Dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı: 617 lira para cezası verildi

Adana’da bir dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı. Dilenciye 617 lira idari para cezası uygulanırken topladığı paraya el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:40
Dilencinin üzerinden 9 bin 62 lira çıktı: 617 lira para cezası verildi
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki Adana Otogarı’nda dilencilik yapan A.E.D.’yi yakaladı. 

Zabıta daire başkanlığına götürülen A.E.D.’nin üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı. 

Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.


Adana Dilenci para cezası

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