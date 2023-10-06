49 kez ceza yedi, yine de dilencilikten vazgeçmedi: 2 saatte 1840 TL toplamış!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 06.10.2023 - 15:40

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazı öncesi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

BOZUK PARALAR GÖSTERİP "BAŞKA YOK" DEDİ AMA...

Daha önce hakkında 49 kez işlem yapılan M.M. adlı kişinin dilendiğini gören ekipler, dilenciden çantasındaki paraları çıkarmasını istedi.

Bozuk paraları gösteren ve “Başka yok” diyen M.M., daha sonrada mendil poşetine sakladığı deste deste paraları çıkarmak zorunda kaldı.

Çıkan para ekipleri şaşırtırken, 2 saatte toplanan bin 840 TL’ye el konuldu. Dilenci M.M.’ye 50. cezası, yine Kabahatler Kanununa göre 617 TL olarak kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yurttaşların bu tür kişilere karşı daha duyarlı olmalarını, teşvik etmeme amacıyla para vermemesi uyarısında bulundu.