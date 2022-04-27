Dilipak'tan 'huzur hakkı' eleştirisi: 'Mevzu para olunca herkes susar'
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak yazısında, 'huzur hakkı' adı altında kamuda çift maaş alanları eleştirdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eski Rize milletvekili Fehmi Memişoğlu’nu hatırlatıp “huzur hakkı” adı altında kamuda çift maaş alanları eleştirdi, “Mevzu para olunca, para konuşunca herkes susar günümüzde” dedi.
Dilipak’ın “Kadir’in kadrini bilmek!” başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"Geçen gün, bir arkadaş, Fehmi Memişoğlu’nun biyografisini göndermiş. 1932 Rize doğumlu. Mühendis, bir ara milletvekili de olmuş. İstanbul İl Sağlık Müdürünün babası. Bir de kızı var, o da Prof.
1992’de Adıyaman Çimento Fabrikasının yönetim kuruluna tayin etmişler. Benim bu konuda yeterli bilgi ve tecrübem yok diye istifa etmiş. İstifası işleme konulana kadar geçen süre için tahakkuk eden maaşını bankaya yatırmışlar, onu da hazineye iade etmiş, 'hak etmediğim parayı alamam' diye. Şimdiki bankamatik memurlara bakıyorum da, ya da o çifte çifte maaş alanlara!
Yönetim Kurulu üyeliğini kabul etmeyince bir başka göreve, maaşla değil de, hakkı huzur şeklinde ücret verilen bir göreve tayin etmişler, bundan anlarsın diye, orada da parayı almak istememiş, mevzuat demişler. Mevzu para olunca, para konuşunca herkes susar günümüzde. Fehmi efendi, o “hakkı huzur”u da, 'huzur evi'ne bağışlamış. 'Huzur hakkı' onların diye!"
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