Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: 'Dava arkadaşı idik, davalı olduk'
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'nin kendisine açtığı davayı hatırlattı ve tepki gösterdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “‘Aranan Ömer’e dair” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Dilipak yazısında, AKP'nin kendisine açtığı tazminat davasını ele aldı. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi ve AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısı üzerine AKP Genel Merkezi başta olmak üzere partinin çeşitli kademelerinden tepki görmüştü.
Davanın 9 Mart’ta görüleceğini hatırlatan Dilipak, “Dava arkadaşı idik, davalı olduk” dedi. Dilipak, “Biliyorsunuz, Ankara’daki davada da tazminata hükmettiler. Orada konu İstinafta! Ömer’i aramaya devam, bu gidişle Ömer’leri zor bulursunuz, bulursanız da sanık sandalyesine oturtur birileri onları! Ömer’leri bırakın da Amr b. As’ları bulabilseniz bari!” İfadelerini kullandı.
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