Dilovası'ndaki faciada bilirkişi raporu savcılıkta: Kaçak fabrikaya belediye göz yumdu, yıkım uygulanmadı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Raporda, yangının fabrikanın üretim katındaki alkol dolum ve karıştırma kazanlarının bulunduğu bölümde başladığı belirtildi. Olay sırasında IBC tankından reaktör kazanına etil alkol aktarımı yapıldığı, oluşan yüksek buhar basıncı nedeniyle parlamanın patlamaya dönüştüğü ve alevlerin tesiste bulunan diğer yanıcı kimyasallara sıçrayarak büyüdüğü ifade edildi.

Bilirkişi heyeti, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir şüphe veya ihtilaf bulunmadığını, elde edilen bulguların somut verilerle desteklendiğini kaydetti.

DURDURMA TUTANAĞINA RAĞMEN FAALİYET SÜRMÜŞ

Raporda, fabrikanın bulunduğu binanın yapı ruhsatının olmadığı, Dilovası Belediyesi'nin 1 Haziran 2021'de yapı durdurma tutanağı düzenlediği, 25 Ağustos 2021'de ise belediye encümeninin yıkım kararı aldığı ancak salgın dönemi ve bütçe yetersizliği gerekçeleriyle bu kararın uygulanmadığı belirtildi.

Kaçak yapının faaliyetini belediyenin bilgisi dahilinde sürdürdüğü vurgulanan raporda, yıkım kararının uygulanmamasının yangınla illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. Raporda, yıkımın gerçekleştirilmemesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin eylemlerinin yangınla doğrudan ilişkili olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İTFAİYE RAPORU OLMADAN RUHSAT VERİLDİ

Bilirkişi raporunda ayrıca, Ravive Kozmetik'in 5 Kasım 2024 tarihli iş yeri açma ruhsatı başvurusunda itfaiye raporuna ilişkin bölümün boş bırakıldığı, buna rağmen belediye tarafından aynı gün iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği tespit edildi.

Raporda, iş yeri açma ruhsatı verilmesi için zorunlu olan itfaiye raporu bulunmaksızın ruhsat düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Öte yandan, belediyenin yapı durdurma ve yıkım kararını SEDAŞ'a bildirip bildirmediğine ilişkin dosyada herhangi bir belge bulunmadığı, bu nedenle SEDAŞ'ın hizmet kusuruna ilişkin bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Görevden uzaklaştırılan Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir, eski Yapı Kontrol Müdürleri Cihan Sorgucu ve Selim San ile görevdeki Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli dün tutuklanmıştı.

YANGINDA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17), Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirmiş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin açılan davada aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 16 sanık yargılanıyor.