Dilovası’ndaki parfüm fabrikasında patlamanın üzerinden 100 gün geçti: Aileler adalet bekliyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te meydana gelen yangın ve patlamada 7 işçinin yaşamını yitirmesinin üzerinden 100 gün geçti.

Geride derin bir acı ve cevapsız sorular bırakan iş cinayetinin ardından aileler, yargılama sürecinin başlamasını bekliyor.

Patlamada kardeşi Şengül Yılmaz’ı kaybeden Emine Bulut, soruşturma sürecinde yaşanan aksaklıklara ve kamu görevlilerinin korunduğu iddiasına tepki gösterdi.

Bulut, şunları söyledi: “100 gün geçti ama hâlâ bir ses yok. İddianame önce iptal edildi, sonra yeniden tamamlanıp gönderildi. Ancak bu faciada sorumluluğu olan il müdürlüğü, SGK ve belediye personeli hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Duyduk ki işlerinin başına, görevlerine dönmüşler. Bu beni çok üzüyor. Neden olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor? Suçlu değillermiş gibi davranmaları kabul edilemez.”

‘SORUMLULARIN CANINI YAKACAĞIM’

Kardeşinin acısını ilk günkü gibi yaşadığını belirten Bulut, sorumluların hesap vermesi için sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı. Bulut, “Kardeşimin hakkını yedirmeyeceğim. Onlar kenara çekilip üstünü kapatmaya çalışıyorlar ama ben izin vermeyeceğim. 100 gündür en sevdiğim insan yok. Onu benden nasıl aldılarsa ben de sorumluların canını yakacağım; adalet önünde rahat bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Sadece kendi adına değil, faciada canı yanan tüm aileler adına konuştuğunu belirten Bulut, toplumun bu davayı unutmaması gerektiğini hatırlatarak “Hepimizin tek bir isteği var: Adalet yerini bulsun. Suçlular cezasını çeksin. Kimse sanmasın ki aileler susacak. Sesimizi sonsuza kadar duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.