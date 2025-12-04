Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 20:36:00
Dilovası’ndaki yangın faciasında yeni gelişme: OSGB müdürü ile mal sahibi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü ve binayı firmaya kiraya veren mal sahibi tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. ile fabrikanın bulunduğu binayı kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi G.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ü.A. ve G.D., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü öğrenildi.

