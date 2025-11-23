Dilovası parfüm fabrikası yangınında Ali Osman Akat ayrıntısı: AKP ilişkileri ve uyuşturucu

Kocaeli Dilovası’nda ikisi çocuk yedi kadın işçinin yaşamını yitirdiği parfüm deposu yangınında ihmaller zinciri büyüyor.

İşletme sahibiyle akrabalık bağı bulunan ve bu dosyada “suçluyu kayırma” suçundan tutuklu bulunan Ali Osman Akat’ın “uyuşturucu ve uyarıcı madde ithalatı yapmak” suçundan geçmişte yargılandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Akat’ın getirdiği parfümler arasından 111 kilo uyuşturucu çıktığı, 135 yıl hapis istemiyle yargılandığı ve yalnızca dört ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından beraat ettiği öğrenildi.

KAÇIŞ PLANI

Yangının ardından gözaltına alınan parfüm atölyesinin sahibi Kurtuluş Oransal’la oğulları Altay Ali ve İsmail Oransal’ın, polis ve savcılık ifadelerinde “susma hakkını” kullandıkları belirtildi. Soruşturma dosyasına göre iki kardeş, facianın hemen sonrasında dayıları Ali Osman Akat’ın fabrikasına, ardından Akat’ın bir çalışanı aracılığıyla Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kiralanan bir eve götürüldüğü iddia edildi.

Buradan yurtdışına kaçmayı planladıkları öne sürüldü.

Akat’ın geçmişinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Halkbank’ın eski yöneticisi Hakan Atilla ile çektirdiği fotoğraflar bulunuyor.

ÇÖMEZ’DEN İDDİALAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de yaptığı konuşmada Akat ve işletme hakkında şu ifadeleri kullandı: “2021’de Kolombiya’dan gelen uyuşturucu nedeniyle bir kozmetik firması tespit ediliyor. Firma sahibi Ali Osman Akat. Avrupa’ya gönderdiği 140 bin litre dezenfektan zehirli çıktı, TBMM’de de satıldı. Bu firmanın çalışanı İsmail Oransal da yangının yaşandığı firmanın sahibinin oğlu ve Akat’ın yeğeni.