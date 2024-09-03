Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:26

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:37

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve daha sonra gece yarısı sessiz sedasız tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıktı.

TCK 216/1-2 maddesinde düzenlenen ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama'' suçlarından 18 gün tutuklu kalan Kayserilioğlu için hazırlanan İddianamede ayrıca, TCK 218. maddesi uyarınca suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezaların yarı oranına kadar artırılabileceği de yer aldı.

İddianame’nin okunmasıyla başlayan mahkemede hakim, “Okuduğum konuşmaları yaptın mı?” diye sordu.

Kayserilioğlu, “Şahsi eleştirilerimde bulundum bir partiyi ve kişiyi kast etmedim. Düşünce özgürlüğü kapsamında yapmıştım eleştirileri” dedi.

Hakim’in, “Herkes gerizekalı derken kimi kast ettin” sorusuna da Kayserilioğlu, “İfademde geçen 'beyni emcüklenmiş, geri zekalılar' ifadeleri bir fikri destekleyen o fikre destek veren ibarelerdir” diye yanıt verdi.

Dilruba Kayserilioğlu’nun verdiği sokak röportajının izlenmesinin ardından hakim, “Sanığın baştan sonra Instagram yasağı sorusu üzerine iddianamenin metninde yazılı sözlerin tamamını eksiksiz söylediği görüldü ve izlendi" dedi.

Avukat Hüseyin Yıldız, “Bir sokak röportajında beyanda bulunmuş akabinde troller tarafından paylaşılmış ve RTÜK başkanın açıklamasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklama verilmiştir. İstanbul Sözleşmesi, sokak hayvanları ve ekonomik kriz tüm bunların birikimiyle müvekkilim anayasal hakkı olan ifade özgürlüğünü kullanmıştır. İddianamede 216/1’nci fıkra da yer alan beyana göre; bir sosyal sınıfı zümreyi kastetmemiştir. Ayrıca 216/1 için kamu güvenliğinin açık bir tehlikeye girmesi gerekir kaldı ki müvekkilim böyle bir güce sahip değildir. Müvekkillim eylemlerine suç deniliyor, kim zarar gördü bu suçtan? Kaldı ki bir tehlike oluşturmadığı nefret ve şiddet çağrısı içermemektedir. İfade özgürlüğü kapsamında beyanda bulunmuştur” diye konuştu.

Avukat Yıldız, "Beraat talep ediyoruz yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayserilioğlu da savunmasında "Kin ve nefrete teşvik gayesi ile bu sözleri söylemedim. Beraatini istiyorum. Söylediğim sözler farklı yere çekildi bu yönden pişmanlığım vardır.. " diye konuştu.

"AİHM KADAR GİDECEĞİZ"

Hakim, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama'' suçundan beraatine kararı verirken, "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün ceza aldı. Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

Mahkeme çıkışı hukuk mücadelesine devam edeceklerini aktaran avukat Yıldız, "216/1'den beraat ama 216/2'den yanı halkı aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklamasını geri bırakılmasına karar verilmiştir. Gerekçeli karar açıkandıktan sonra bizler tarafından bir üst mahkemeye gerekli itirazler yapılacaktır. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bu karar beraate dönene kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Avukat Yıldız, devam eden bir soruşturma olduğunu bu konu hakkında da daha sonra bilgilendirme yapacağını aktardı.

Dilruba Kayserioğlu da suçsuz olduğunu ve hakkını aramaya devam edeceğini söyledi.