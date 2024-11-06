'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
Dilruba Kayserilioğlu, Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmış ve protokolde oturmuştu. Özel'in protokolde yanına oturmasına ilişkin sözlerine Kayserilioğlu, sosyal medya hesabından cevap verdi.
Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaretten' yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verilmişti.
Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmış ve protokolde oturmuştu.
Özel, katıldığı bir canlı yayında söz konusu duruma ilişkin "Dilruba, geldi ve oturdu. AKP'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu. Gönül kırdı" ifadelerini kullandı.
Dilruba Kayserilioğlu sosyal medya hesabından Özel'e yanıt verdi. Kayserilioğlu şunları yazdı:
"Yuhhh YALANA GEL. Ben mi supriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen birşey var. kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim"
Yuhhh YALANA GEL?? Ben mi supriz yapmışım. Allahtan telefon kayıtları denen birşey var?? kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Bende kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim https://t.co/E5XaC0l9nc— dilruba (@diloshh_Y) November 6, 2024
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