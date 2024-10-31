Son Dakika... Dilruba Kayserilioğlu'na hapis cezası!
Son dakika gelişmesi... Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaretten" yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi.
Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaretten" yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından 12 Ağustos'ta tutuklanan ve 17 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Dilruba Kayserilioğlu #sokak röportajı
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