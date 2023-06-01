Yayınlanma: 01.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:02

Trabzonspor’un prensipte anlaştığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere İstanbul’a geliyor. Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi. Futbolseveler, Dimitris Kourbelis'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. Peki, Dimitris Kourbelis kimdir, nereli, kaç yaşında? Dimitris Kourbelis hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Dimitris Kourbelis hakkında merak edilenler...

DİMİTRİS KOURBELİS KİMDİR?

Dimitris Kourbelis, 2 Kasım 1993 tarihinden Yunanistan'ın Atina şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Yunanistan'da başlayan Dimitris Kourbelis, ülkesinin Panathinaikos takımında forma giymektedir. Kourbelis, Panathinaikos takımının defansif orta saha mevkisinde forma giyip kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Dimitris Kourbelis, futbol hayatına amatör olarak Asteras Tripolis takımında başladı. 2010 yılında Asteras Tripolis takımının altyapısında A Takım'a çıkarak sözleşme imzaladı. 7 yıl Asteras Tripolis forması giyen Dimitris Kourbelis, burada çıktığı 103 maçta toplamda 2 gol attı.

2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinde Panathinaikos'a transfer oldu. Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı.

DİMİTRİS KOURBELİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

-2010 Asteras Tripolis

2010-2017 Asteras Tripolis

2017- Panathinaikos

DİMİTRİS KOURBELİS MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2011-2012 Yunanistan U-19

2012-2014 Yunanistan U-21

2017- Yunanistan



