Din öğretmeni meslektaşına cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:54

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:33

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya göre Eylül 2021’de meydana gelen olayda kadın öğretmen K.Ö.’ye meslektaşı Onur K. tarafından mesaj geldi.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre mesaj, K. Ö.’nün hiç tanımadığı Onur K.’ya ait hesaptan gönderilmişti. Mesajı açan K. Ö., bu kişinin, cinsel organının fotoğrafını çekerek kendisine gönderdiğini fark etti. Mesajın devamında bu kişi bir de normal bir profil fotoğrafı gönderdi.

Onur K., dakikalar sonra K. Ö.’ye attığı mesajda ise “Pardon. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Siz nereden çıktınız listede anlamadım” dedi. K. Ö. ise “Şu an avukata gönderdim. Adliyede görüşürüz” şeklinde karşılık verdi. Onur K., devamında özür dilese de K. Ö. “Yalan söylediğinizi biliyorum. Ve yemin ederim size, bunu affetmeyeceğim” dedi ve görüşmeyi sonlandırdı.

K. Ö. karakola giderek şikâyetçi oldu. Mesajın gönderildiği hesaba ilişkin bilgiler polis ile paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk olarak emniyetin yüz tanıma sistemi üzerinden Onur K.’nin izine ulaşıldı.

“MESAJLARI BEN ATMADIM”

Gaziantep’te, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Onur K.’nın talimatla ifadesi alındı. Onur K. ifadesinde, soruşturmaya konu Instagram adresinin kendisine ait olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bahse konu profildeki fotoğraf bana ait. Ama hesaptan gönderilmiş olan gözlüklü fotoğraf Oğuz K. isimli askerlik arkadaşımın. Benim hesabımdan bu müstehcen fotoğraflar ve Oğuz K.’ye ait fotoğraf nasıl gitmiş hiçbir bilgim yok. Hiç kimseye böyle müstehcen fotoğraf göndermedim. Oğuz K. yapmış olabilir mi bilmiyorum, kimseyi suçlayamam. K. Ö. isimli kişiden özür dileyebilirim.”

Onur K.’nin verdiği ifadeden sonra bu kez Oğuz K.’nin izi sürüldü. Bilgisayar programcısı olduğunu belirten Oğuz K ise ifadesinde “K. Ö. isimli şahsı tanımam. Soruşturmaya konu hesap bana ait değil. K. Ö.’ye gönderilen gözlüklü fotoğraf bana ait. Onur K.’yi, bedelli askerlik yaparken tanıdım. Muhtemelen Onur K.’nin hesabı çalınmış. Kendisi ile bir temasım da yok. Mesajları kesinlikle ben atmadım” dedi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürütülen soruşturma sonrası Onur K. ile Oğuz K. hakkında 'cinsel taciz' suçlaması ile 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İki arkadaşının yargılaması İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.