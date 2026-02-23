Dinamit patlamasıyla yaşamını yitirmişti: Uçuruma atıldığı iddia edildi

Olay, Aydın'ın Söke ilçesi Davutlar Mahallesi sınırı, Nallıca mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manastır yolunda bir vatandaşın uçurumda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın bulunduğu yere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde isminin Mehmet Çiftçi (46) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan Çiftçi’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, define ararken dinamit patlaması sonucu hayatını kaybeden Çiftçi’nin yanındaki şahıs veya şahıslar tarafından uçurumdan atıldığı iddiaları üzerine olayla ilgili aralarında Çiftçi’nin eşi G.Ç.’nin de bulunduğu 9 şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olaylı ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.