Dinamitle 'kaçak tarihi eser' arayan 4 şüpheliye suçüstü
Aydın'ın Çine ilçesinde, dinamit patlatıp, kazı yaparak kaçak tarihi eser arayan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na, dün akşam saatlerinde, Söğütcük Mahallesi yakınlarında iki şüpheli otomobil olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, dinamit patlatıp, kazı yaparak kaçak tarihi eser arayan B.G., A.S., H.Ö. ve D.A.'yı suçüstü yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerle birlikte 2 dinamit, 20 metre kablo, 50 santimlik hilti ucu, 1 akü, 1 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, 1 çekiç, 2 keser, 2 burç ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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