Tekirdağ merkezli 'tarihi eser' operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Eylül'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Belirlenen adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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