Dinçel Apartmanı davasında 5 sanığa beraat

Malatya’da, Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi İrfansofrası Sokak’ta bulunan Dinçel Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci depremde yıkılmış, 98 yaşındaki H.A. enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarlar, belediye görevlileri, müteahhitler ve fenni mesul hakkında inceleme yürütüldü. Mahkeme, binanın mimari ve statik projelerini hazırlayan A.T.Ü. ve B.Y. ile belediye görevlileri M.B., A.Ö. ve A.Y. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan beraat kararı verdi.

Heyet, fenni mesul inşaat mühendisi B.Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporlarında asli kusurlu görüldüğü belirtilen müteahhitler M.C. ve İ.C. hakkında da işlem yapılmasını talep etti.