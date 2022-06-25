Dinci vakıflara bir yenisi eklendi
İstanbul’da 'Muavenet İlim ve Kültür Vakfı' adıyla yeni bir dinci vakıf kuruldu.
İstanbul’da, yeni bir dinci vakıf daha kuruldu. “Muavenet İlim ve Kültür Vakfı” adıyla kurulan vakfın amacı “her kademeden talebelere eğitim imkânı oluşturmak” olarak açıklandı. Vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı, mütevelli heyetinde Said Nursi’nin öğrencilerinden olduğu belirtilen isimlerin yer aldığı Hizmet Vakfı’na devredilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, bir vakıf daha kuruldu. “Muavenet İlim ve Kültür Vakfı” adıyla kurulan vakfın, 11 vakfedeni bulunuyor. Amacı “İlim, irfan ve fazilet gibi önemli değerlere sahip fertlerin yetişmesi ana gayesi için her kademeden talebelere eğitim imkânı oluşturmak” ifadeleri ile açıklanan vakfın mal varlığı ise nakit 100 bin lira olarak belirlendi. Merkezi İstanbul olan vakfın sona ermesi durumunda mal ve haklarının devri için Hizmet Vakfı’nın belirlenmesi dikkat çekti.
Vakfın kurucu mütevelli heyeti üyeleri arasında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin öğrencilerinden olduğu belirtilen Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur ve Bayram Yüksel isimleri yer alıyor.
İlgili Haberler
- Eğitim Sen duyurdu: Okullar yaz kursu adı altında dini vakıflara açıldı!
- CHP'li Özgür Karabat, AKP'nin 'Vakıfbank'taki vurgunu'nu açıkladı: 'Sayıştay’dan dahi ismi saklanan bir şirket var'
- Garo Paylan'dan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği eleştirisi: 'Saray'dan yeniden bir dayatmaya uyandık'
-
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- 'Yolumuz Cumhuriyet'