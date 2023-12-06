Murat Övüç dolmuşa bindi: Lüksten kaçınmamız lazım
Fenomenlerin mal varlıklarının incelendiği dönemde sosyal medya fenomeni Murat Övüç, dolmuşa bineceğini söyleyerek “Lüksten kaçınmamız lazım” dedi.
Dilan Polat ile başlayan soruşturma birçok fenomene de sıçradı. Son dönemde lük yaşantılarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına el konuldu.
Sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç, lüks hayatına ara vererek dolmuşa bindiği videosunu paylaştı.
‘LÜKSTEN KAÇINMAMIZ LAZIM’
Övüç, “Otobüs durağındayım dolmuşu bineceğim. Hayat çok pahalı dikkat etmemiz lazım, lüksten kaçınmamız lazım. Biraz daha dikkat edeceğiz yaşantımıza insanlar zorumda.” diye konuştu.
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