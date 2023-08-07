Murat Övüç'ün 'Kadınlar Matinesi' programına yasak: 'Milli ve manevi değerlere aykırı!'
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 22 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen Murat Övüç konserinin iptal edildiğini belirterek, "Böyle bir etkinliğin yapılmasına hiç bir şekilde yapılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Murat Övüç'ün Samsun’un Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan ‘Kadınlar Matinesi’ etkinliklerine yasak geldi.
Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya dair şu açıklama yapıldı:
“Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 22 Ağustos’ta yapacağı etkinlik için Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz” demişti.
Özel bir organizasyon firması tarafından yapılması planlanan Murat Övüç konseri için farklı mekanlarda yapılacağına dair asılsız haberler tarafımıza ulaşmaktadır. Şehrimizin herhangi bir noktasında böyle bir etkinlik gerçekleşmeyecektir.— Hamit KILIÇ (@hamitkilicbafra) August 5, 2023
Böyle bir etkinliğin yapılmasına hiç bir…
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