Fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Ekol TV'nin haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.
Övüç, geçtiğimiz günlerde başına türban takarak seyahat ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Etiketler: #Murat Övüç #fenomen #gözaltı
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