Dink ailesinin avukatından ‘yeni iddianame’ açıklaması: ‘Zamanaşımı kapsamında’

Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:42

Güncelleme: 20.11.2023 - 14:42

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ogün Samast için 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ogün Samast hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği" ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu; bu irtibatla, şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında, örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

ZAMANAŞIMI KAPSAMINDA

Agos’un aktardığı habere göre, Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü, bu maddenin olağanüstü dava zamanaşımının 22.5 yıl olduğunu hatırlattı. Deveci, suç işlendiği sırada Samast 18 yaşından küçük olduğundan bu sürenin 3/2'sinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zamanaşımının dolduğunu ifade etti.

Ogün Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için 'tasarlayarak adam öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 3/2'lik bölümünü yatacaktı.

Bu durumda Samast daha önce tahliye edilecekti. Ancak 2020 yılında cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza almıştı. Samast, böylece bu ek cezanın tamamını yatmadan tahliye edildi.