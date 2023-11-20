Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ogün Samast' sorusuna yanıt: 'Kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:27

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin konuştu.

Tunç, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN 'POLİS MÜDÜRLERİ' İDDİASI

Bakan Tunç, Akşener’in polis müdürlerinin oteli olduğu iddiasına yönelik ise şöyle konuştu:

"Yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi lazım, bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. İddia noktasında somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener‘in yargı makamlarımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum."

YÜZDE 50+1 ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş olmadığını belirterek "Yüzde 50+1 şartı değişecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

En uzun yasama yılının görüldüğünü ve yürütmede de 5 yıllık süreyi tamamlayarak yine en uzun yürütmenin görüldüğünü dile getiren Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi; halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, Cumhuriyet'i güçlendiren Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye en uygun millet iradesinin yürütmeye yansıdığı yagane bir sistem" dedi.

Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

Bakan Tunç, 50+1 konusunda sürecin Meclis'in takdirinde olduğunu dile getirdi.

50+1 SEÇİM MODELİ NEDİR?

50+1, geçerli oyların yüzde 50'sinden 1 oy fazlası anlamına geliyor. 50+1 seçim modeli, 21 Ekim 2007 tarihindeki referandumla kabul edilen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi ile birlikte uygulanmaya başlandı.

50+1 seçim modeline göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, yani yüzde 50'den en az 1 oy fazlasını elde eden aday cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylama yapılıyor. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.