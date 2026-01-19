Dinlenme tesisinde karda 'drift' attı: Ehliyeti iptal edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 12:08:00
Bolu'da karla kaplı dinlenme tesisinde 2 sürücünün drift attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden tespit edilen sürücülerden birinin ehliyeti iptal edilirken, diğerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Bolu’da Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinin karla kaplı otoparkının boş olmasını fırsat bilen 2 sürücü, otomobilleriyle drift attı. O anlar, tesisin güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri tarafından 2 sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Cezai işlem uygulanan sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, diğer sürücünün de sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten menedildi. 

