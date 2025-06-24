Dinlenme tesisinde kavga: Darbedilen yolcu otobüsten atıldı

Olay, önceki gece Kurtköy Dinlenme Tesisleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü dinlenme tesisinde mola verdi.

Bu esnada yolcular arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga, çevredeki yolcuların müdahale etmesiyle sona erdi. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişi tarafından darbedilen şahsın kavga sonrası otobüsten indirildiği ve otobüsün yolcuyu almayarak hareket ettiği görüldü.