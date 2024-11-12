Direksiyon başında baygınlık geçirdi, hükümet konağına çarptı!
Pervari'de, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği hafif ticari araç, hükümet konağı binasının merdivenlerine çarptı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen biligye göre; Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #araç #baygınlık #hükümet konağı #Siirt
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