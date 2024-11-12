Konya'da faciadan dönüldü... Hafif ticari araç servis aracına çarptı: 2 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın servis aracına çarpması sonucu 1’i askeri personel 2 kişi yaralandı.
Karapınar Konya Kara yolundaki atış poligonu kavşağında, S.K. idaresindeki 34 GDD 389 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda, Ş.Ç.’nin kullandığı 42 ACM 94 plakalı servis aracına çarptı.
Kazada, servis aracında bulunan Uzman Çavuş Y.I. ile diğer aracın sürücüsü S.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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